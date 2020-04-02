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Мэру Соледара заочно предъявили подозрение

Город приобрел бульдозер 1983 года под видом почти нового.

Мэру Соледара заочно предъявили подозрение
Фото: solerada.gov.ua

Прокурор Донецкой области Евгений Белоусов заочно сообщил о подозрении в служебной халатности мэру Соледара Александру Степаненко.

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

Дело касается покупки бульдозера в 2018 году.

В материалах дела, обнародованных в судебном реестре, говорится, что Соледарский городской совет провела тендер, в условиях которого был прописан максимальный возраст техники - не старше 2014 года.

Победителем тендера стало ООО "ЧТЗ-Комплект", предложившее бульдозер Т-170 за 860 тысяч гривен.

Бульдозер Т-170
Фото: exkavator.ru
Бульдозер Т-170

Мэрия заключила договор с поставщиком, после чего оказалось, что на тракторе указан другой год выпуска - 1983-й.

Следствие считает, что мэр Соледара действовал с преступной халатностью, не проверив выполнение условий договора.

Теперь решается вопрос его доставки в суд для избрания меры пресечения.

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