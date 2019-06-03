ЦИК распределила на парламентские выборы 1,9 млрд гривен и зарегистрировала 11 кандидатов

Центральная избирательная комиссия распределила 1,9 млрд гривен на проведение досрочных выборов Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

На сегодняшнем заседании комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в депутаты, которые баллотируются как самовыдвиженцы в мажоритарных округах. Таким образом, по состоянию на 3 июня ЦИК зарегистрировал всего 21 кандидата в Раду.

Комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов 21 июля, на общую сумму 1,949 млрд гривен.

В указанном распределении непосредственно расходы Центризбиркома составляют 406,8 млн гривен. На избирательные комиссии распределено 51 млн гривен, на участковые избирательные комиссии - 1,2 млрд гривен.

Вместе с тем предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн гривен.

Также утверждены средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов Рады.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.

24 мая избирательная кампания внеочередных выборов парламента стартовала.