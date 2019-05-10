ГПУ допрашивает Порошенко по делу Майдана

Президента Петра Порошенко допрашивают в деле расстрелов на Майдане
Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
По его словам, договоренность о допросе была достигнута накануне.
«Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно уже и закончили допрашивать Президента», – рассказал Горбатюк.
Напомним, Генпрокуратура вызвала Порошенко на 7 мая для допроса по делам о преступлениях против активистов Евромайдана в 2013-2014 годах. Порошенко на допрос не пришел.
18 ноября 2016 года Генеральная прокуратура допросила Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана.