Міністерство культури, Львівська ОВА, Новороздільська міська рада та ТОВ «Палац Розділ» підписали меморандум про співробітництво. Ігор Ліскі вперше представив концепцію комплексу: культурний центр, готель, подієвий простір і українсько-польську платформа діалогу.

В Україні з'явився приклад того, як державні інституції, регіон, громада й приватний інвестор можуть разом повертати культурній спадщині майбутнє. У Палаці Жевуських-Лянцкоронських у Роздолі відбулася презентація нового етапу розвитку проєкту «Палац Розділ». Під час події підписано меморандум про співробітництво щодо збереження, відновлення та розвитку палацово-паркового комплексу.

«Відновлення палацу в Роздолі — приклад того, як бізнес може взяти довгострокову відповідальність за культурну спадщину. EFI Group уже інвестувала в проєкт 1,5 млн євро. Тепер Міністерство культури, Львівська область і Новороздільська громада об’єднують зусилля з інвестором, щоб зберегти історичну цінність палацу й повернути його до активного життя. Дякую Ігорю Ліскі та команді EFI Group за цю інвестицію і готовність працювати з пам’яткою на роки вперед. Прагнемо, щоб досвід Роздолу відкрив шлях до відновлення інших історичних місць по всій Україні», – заявила Тетяна Бережна, Віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики України – Міністерка культури України.

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Меморандум підписали Міністерство культури України, Львівська обласна військова адміністрація, Новороздільська міська рада та ТОВ «ПАЛАЦ РОЗДІЛ». Документ розрахований на п'ять років і об'єднує зусилля сторін довкола збереження, дослідження, реставрації та сталого розвитку комплексу як сучасного культурного, туристичного, освітнього та суспільного простору.

«Приватний капітал має стати інструментом для майбутнього культурно-історичної спадщини України. Моє завдання як власника — реалізувати ефективну модель імпакт-інвестицій, у якій пам'ятка житиме сторіччями. Переконаний, що нам вдасться створити унікальний комплекс, який стане не тільки привабливою дестинацією, а й прикладом ефективної міжнародної співпраці, як у сфері історичних досліджень, дипломатії, так і бізнесу», – поділився Ігор Ліскі, засновник EFI Group, власник імпакт-проєкту «Палац Розділ».

EFI Group придбала палац на державному аукціоні й уже інвестувала в проєкт 1,5 млн євро. Вартість першого етапу відновлення та створення комплексу становитиме понад 2 млн євро. Загальні інвестиції у проєкт складуть близько 15 млн євро. За меморандумом фінансування проєкту забезпечує ТОВ «ПАЛАЦ РОЗДІЛ» за рахунок власних і залучених коштів.

«Львівська область багата на архітектурні пам’ятки, більшість з яких потребують реновації. До прикладу, Палац у Роздолі — це пам'ятка, яка може знову стати одним із центрів культури й туризму Львівщини. Як регіональна влада, ми готові сприяти реалізації проєкту й стежити, щоб усі рішення відповідали вимогам охорони спадщини. Ми лише вітатимемо ініціативи, які повертають таким місцям життя і водночас зберігають їхню автентичність», — зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

«Втілення проекту та відновлення Палацу Жевуських-Лянцкоронських дуже важливе для громади. Тут про збереження історичної спадщини, туризм, економічне зростання. Палац оточений чудовим парком з віковічними деревами, який є пам'яткою садово-паркового мистецтва та належить громаді. Тому дуже важливо і ми робимо все, аби проект синхронно розвивався як єдиний палацово - парковий комплекс», – заявила Ярина Яценко, Новороздільський міський голова

Концепція: живий простір, де історія продовжується

Ігор Ліскі представив бачення комплексу як цілорічного живого простору, де історія не консервується, а продовжується та розвивається. Палац, історичні споруди та парк розглядаються як єдиний комплекс.

Культурний центр і дипломатія. Палац стане постійним українсько-польським центром діалогу. Це не окремі великі події, а щоденна програмна діяльність: резиденції для митців і дослідників, виставки, лекції та освітні програми, дослідження архівів, публічні й міжнародні дискусії. Окремо в концепції йдеться про прочитання багатошарової історії місця, де поруч з українською та польською спадщиною також є й єврейська.

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Економічна модель. Імпакт-інвестиції мають стати ресурсом, що дозволить утримувати, розвивати й капіталізувати спадщину. Комплекс складатимуть готель із wellness-зоною, ресторан, парк і Rozdil Hall, подієва інфраструктура для міжнародних, бізнесових, культурних і освітніх форматів. Автори концепції будують її навколо сценарію перебування гостя: від приїзду й контакту зі спадщиною та культурної програми до події чи роботи, гастрономії та відпочинку.

Підхід до архітектури. Принцип відновлення: зберегти головне, адаптувати необхідне, додавати нове лише там, де це підсилює комплекс. Будь-яка нова функція має підсилювати, а не витісняти історичну цінність палацу. Історичний об'єкт водночас має відповідати стандартам XXI століття: доступність, пожежна безпека, укриття та евакуація, енергоефективність, розділення потоків гостей, персоналу й учасників подій.

Цінність для партнерів. Для держави проєкт стане новим міжнародним символом і майданчиком дипломатії. Для громади він означає робочі місця, туристичний потік, розвиток малого бізнесу та інфраструктури. Для суспільства це відновлений простір і нова практика взаємодії зі спадщиною. Для інвесторів і бізнесу це стійкий актив із потенціалом капіталізації та репутаційною цінністю.

Проєкт уже перейшов від ідеї до системної підготовки: проведено історичні дослідження, розпочато проєктування й протиаварійні заходи, виконано юридичну підготовку, залучено фахівців і партнерів. Наступний крок — перейти від погодженої концепції до дорожньої карти реалізації, яку меморандум також передбачає.

Роль сторін меморандуму

Кожна зі сторін діє в межах власних повноважень. Міністерство культури надаватиме експертну та методичну підтримку щодо культурної складової. Львівська ОВА координуватиме проєкт на регіональному рівні. Новороздільська міська рада відповідатиме за взаємодію з громадою та питання розвитку території.

Під час презентації вперше показали архітектурне бачення відновлення палацу та всього комплексу, майбутню модель його функціонування, концепцію готельної, культурної, подієвої та громадської складових. З архітектурним баченням виступив заслужений архітектор України Андрій Миргородський. У заході взяли участь представники професійної спільноти та бізнесу.

Про проєкт

«Палац Розділ» — імпакт-проєкт нової моделі відродження та управління культурною спадщиною, що поєднує збереження культурного коду України та Європи із залученням приватного капіталу. Палацово-парковий комплекс розташований у селищі Розділ Стрийського району Львівської області. Палац поєднує нашарування епох від бароко 1740 року до французького неоренесансу 1874 року, а колекція Лянцкоронських, за оцінками сучасників, належала до найбільших мистецьких зібрань Європи.

Про EFI Group

EFI Group — українська інвестиційно-промислова група, заснована у 2007 році, яка розвиває бізнеси та інвестиційні проєкти у сферах охорони здоров’я та медичних послуг, харчової промисловості, виробництва паперу й пакувальних матеріалів, агропостачання та енергетики.

Група поєднує інвестиції у розвиток сучасного виробництва та інфраструктури з довгостроковим підходом до створення економічної й суспільної цінності. До портфеля EFI Group входять, зокрема, BEEHIVE, Feednova, SEM Ecopack, NovaSklo, Doc.ua, «Медична Зірка» та «Мій Лікар».