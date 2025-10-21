Феміністична дипломатія :прискоримо мобілізацію

Як ми можемо об'єднатись, діяти та чинити опір разом у захисті прав жінок і дівчат, а також гендерної рівності? Саме це питання буде центральним в рамках 4-ї Міністерської конференції з феміністичної дипломатії, яку Франція прийматиме 22 та 23 жовтня 2025 року. Ця конференція збере міністрів закордонних справ з усіх регіонів світу, представників міжнародних організацій, державних банків розвитку, а також громадянського суспільства, дослідницьких та благодійних фондів.З 2019 року Франція впроваджує феміністичну дипломатію, роблячи гендерну рівність та права жінок міжгалузевим пріоритетом своєї зовнішньої діяльності: мир і безпека, розвиток, демократичне управління, гуманітарна діяльність тощо. Не зводячись лише до риторики, ця феміністична дипломатія втілюється у конкретній державній політиці та міцних партнерських відносинах. Франція та її партнери вже діють задля просування прав жінок і дівчатФранція визначила захист прав жінок і дівчат, а також гендерної рівності як стратегічне та геополітичне завдання для побудови справедливих, інклюзивних, мирних та сталих суспільств. Дослідження показують, що участь жінок у переговорних процесах збільшує ймовірність сталості процесу на 35%. Так само, публічні політики, які повністю інтегрують гендерну рівність, дозволяють ефективніше боротися зі зміною клімату, стимулювати зростання та зміцнюватистійкість наших суспільств. 7 березня 2025 року Франція представила свою Міжнародну стратегію феміністичноїдипломатії. Стратегія включає посилені заходи на захист сексуального та репродуктивного здоров'я та прав. Вона встановлює нові пріоритети, що ставлять гендерну рівність в основу реагування Франції на виклики сучасності: кризи та конфлікти, зміна клімату, охорона здоров'я,міжнародні фінанси, цифрові технології та штучний інтелект. Феміністична дипломатія Франції реалізує низку флагманських ініціатив. Серед них, зокрема, Фонд підтримки феміністичних організацій (FSOF), започаткований у 2020 році на користь більш ніж 1400 організацій у 75 країнах. Іншим прикладом є Лабораторія з прав жінок онлайн, створена у 2024 році. Це перша міжнародна платформа для обміну та інкубації проєктів проти гендерно зумовленого насильства в цифровому середовищі. Позаяк гендерна нерівність зберігається, багато чого ще потрібно зробити Незважаючи на ці ініціативи та прогрес, досягнутий міжнародною спільнотою, ще багато чого потрібно зробити. За даними структури ООН Жінки, за нинішніх темпів, для досягнення справжньої рівності в усьому світі знадобиться майже 300 років.Сьогодні гендерна нерівність все ще існує і навіть посилюється. Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктами, зросло на 50% у період з 2022 по 2023 роки. У надто багатьох країнах мільйони жінок позбавлені основоположного права контролювати власне тіло: 193 мільйони жінок мають доступ до переривання вагітності лише тоді, коли їхнє життя перебуває в небезпеці, а 142 мільйони не мають такого доступу за жодних обставин. Скрізь, де кризи підривають соціальну структуру — в Афганістані, Ірані, Газі та Судані — права жінок є серед найперших жертв.

Франція знає, що може розраховувати на залученість України. У цьому відношенні варто віддати шану понад 70 000 українських жінок, які служать у збройних силах, та десяткам тисяч із них, які зі зброєю в руках щодня захищають свою країну від російської агресії. Вони щодня демонструють, що мужність, почуття обов'язку та доблесть у бою аж ніяк не є суто чоловічою прерогативою.Але війна накладає важку данину на жінок та дівчат України. Саме тому, починаючи з 2022 року, Міністерство Європи та закордонних справ Франції виділило 6 мільйонів євро на підтримку низки неурядових організацій, які діють в таких ключових царинах, як допомога жертвам сексуального насильства, пов'язаного із війною, боротьба з домашнім та гендерно зумовленим насильством, а також, в широкому сенсі, стійкість, захист та добробут жінок тадівчат, які постраждали від війни. Внесок жінок в український опір є визначальним як на фронті, так і в тилу. Він буде таким самим у справі забезпечення справедливого та стійкого миру та відбудови України. Саме тому Франція підтримує зростання жінок-лідерів в Україні: співфінансуючи премію Women Empowerment Principles Award 2025 та щорічну Премію для бізнес-леді «Створено жінками», Франція рішуче і послідовно підтримує доступ жінок до керівних посад у бізнесі та сприяє професійному розвитку всіх жінок. У цій сфері, як і в інших, Франція повною мірою підтримує Україну і робитиме це й надалі.Конференція високого рівня на підтвердження нашої колективної рішучості та амбіційУ міжнародному контексті, що характеризується значним скороченням програм цільового фінансування та посиленням антифеміністичних рухів, 4-та Міністерська конференція з феміністичної дипломатії підтвердить нашу спільну рішучість захищати та просувати права жінок та гендерну рівність, не допускаючи жодного регресу. Разом ми продовжуватимемо діяти.