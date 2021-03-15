Зима тисне - рішення бентежать

Засідання, якого ми чекали з нетерпінням, бо розглядалися надзвичайні та нагальні питання:

Бентега, саме таке відчуття залишилося в осаді після останнього засідання Регулятора 10 березня 2021 року.

Фото: EPA/UPG

Ми очікували прийняття рішень, які мали мінімізувати втрати цього ОЗМ та дати старт підготовки до нового. Зиму ще ніколи та ніхто відмінити не зміг.

Ми вже запізнюємося, скоро травень з його довгими святами, потім довгоочікувані відпустки чиновників, а там вже й нова зима.

Натомість прийняті на засіданні рішення самі стали нетиповими.

Ні, я не буду на цей раз критикувати чи засуджувати прийняті рішення по суті, не буду приводити нові чи спростовувати аргументи, які прозвучали.

Бо все виглядає значно гірше.

Насправді рішень не було ніяких.

Так, винуватців призначили по прискореній процедурі. Так, НЕК Укренерго залишили «сам-на сам» з їх збитками. Так, запустили довготривалу трьохмісячну процедуру розгляду «чогось непевного» з обіцянками бути справедливими та незалежними, якщо, звісно, нічого не підтвердиться.

А питання, хто отримав «профіт» від приблизно 60 млрд «свіжих» збитків Укренерго, Енергоатома, Гарантованого покупця, теплових електростанцій та ТЕЦ так і підвисло в повітрі, хтось же таки його отримав?

За цим питанням постає інше - коли і хто їх компенсує?

Підготовка до нового ОЗМ тільки-тільки почалася, хоча ми вже втратили два місяці. Вже атомні блоки виводяться в ремонт, вугілля треба накопичувати до літнього піку споживання і ремонтувати, ремонтувати, ремонтувати…… І готувати персонал.

Натомість засідання запустило новий виток нового явища в енергетичному середовищі - внутрішньовидової боротьби.

Це мені нагадує дитячий садок, коли вихователька залишила дітей самих в пісочниці, вони тут же пересварилися за право бути першими та тепер кидаються одне в одного піском в обличчя та своїми улюбленими іграшками – (судами, НАБУ, СБУ, РНБО) і так далі. Діти, вони і будуть себе вести як діти, поки не прийде вихователь. Наших дорослих дітей електроенергетичної галузі України може дисциплінувати тільки досвідчений вихователь з різками.

Головна небезпека галузі криється саме тут.

А за результатами останнього засідання - тільки осад та жодних статків.

Бентега.

А, так званий, винайдений та озвучений новий алгоритм успішного проходження ОЗМ може цілком виявитися імпортною пасткою. Сьогодні ми засунули в чужий рот палець, а завтра відкусять руку, згадайте Харківські угоди.

Тому заяви в РНБО і в інші повноважні органи це добре. Асамблея пропонувала зробити це в ще в грудні 2020. Про те, що до цього все йде і так станеться, всім було відомо ще в листопаді.

Ще раз хочу нагадати. ОЗМ 2021/2022 ніхто відмінити не зможе, як і всі наступні. Галузь зобов’язана надійно забезпечити необхідною кількістю електроенергії споживачів.

В свою чергу регулятор може бути незалежним від всіх і вся крім зобов’язання забезпечити економіку і громадян України електричною енергією в необхідному обсязі та по економічно обґрунтованій ціні.