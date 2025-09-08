Спочатку повідомлялося про 15 поранених внаслідок інциденту.

За оновленими даними, внаслідок стрілянини в Єрусалимі загинули вже п'ятеро людей. Про це пише СNN.

Спочатку повідомлялося про 15 поранених внаслідок інциденту в Єрусалимі. Парамедики поінформували, що шестеро людей перебувають у важкому стані, пише The Guardian з посиланням на ізраїльську службу екстреної допомоги.

Поліція зазначає, що двох нападників було “нейтралізовано” (вбито) невдовзі після початку стрілянини.

За даними ізраїльської служби екстреної допомоги, стрілянина сталася на перехресті Рамот на вулиці Ігаль Ядін.

Reuters зазначає, що поки що незрозуміло, хто скоїв стрілянину та який був її мотив. Правоохоронці назвали стрільців "терористами", не уточнюючи, скільки людей було причетно до інциденту.