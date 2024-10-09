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США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном щодо всеосяжного припинення вогню, - ЗМІ

Ізраїль наразі не бере участі в ініціативі, але його високопосадовці були проінформовані про неї.

США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном щодо всеосяжного припинення вогню, - ЗМІ
США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном
Фото: Укрінформ

Сполучені Штати та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном щодо всеосяжного припинення вогню. Воно має бути спрямоване на заспокоєння всіх фронтів війни одночасно. 

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на 12 канал.

Зазначається, що Ізраїль наразі не бере участі в ініціативі, але його високопосадовці були проінформовані про неї.

Наразі незрозуміло, як ці зусилля вплинуть на Газу, де найбільш складна ситуація через бажання Ізраїлю продовжувати боротьбу навіть після потенційної угоди щодо захоплення заручників.

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“На даний момент ми перебуваємо в силі, припинення вогню буде на наших умовах, включаючи вихід [“Хезболли”] за річку Літані та демонтаж усіх військових об’єктів “Хезболли” в райони поблизу кордону”, - сказав один із високопоставлених ізраїльських чиновників.

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