В убийце чеченского полевого командира в Берлине опознали бывшего российского милиционера

Он якобы отбывал 24-летний срок в российской тюрьме и вышел на свободу досрочно.

Убийцей, который 23 августа застрелил в центре Берлина 40-летнего Зелимхана Хангошвили, может быть бывший майор милиции Санкт-Петербурга Владимир Степанов.

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на публикацию американской газеты New York Times.

Через несколько дней после преступления немецкие следователи получили анонимное письмо, отправленное через сервис безопасной электронной почты ProtonMail. Оно было написано на плохом английском и, по оценкам одной из западных разведслужб, является весьма правдоподобным.

В письме говорилось, что подозреваемый - это наемный убийца по имени Владимир Алексеевич Степанов, который содержался в исправительной колонии №11 в российском городе Бор. Там отбывают наказание преимущественно бывшие сотрудники правоохранительных органов и разведки, осужденные за тяжкие преступления.

В этом письме содержалась ссылка на новость о судебном процессе, в ходе которого Степанов в 2005 году был приговорен к 24 годам тюремного заключения.

Майор российской милиции Владимир Степанов фигурировал в делах об убийстве исполняющего обязанности гендиректора оборонного предприятия "Алмаз-Антей" Игоря Климова, застреленного в июне 2003 года на Крымском валу в Москве, и главы петербургской компании "Проммашинструмент" Елены Нещерет, зарезанной в подъезде своего дома в октябре того же года.

По данным следствия, старший оперуполномоченный ГУВД Санкт-Петербурга Владимир Степанов входил в состав организованной преступной группировки, совершившей не одно убийство. Он был лишен судом звания майора и приговорен к максимально возможному сроку в 24 года.

Для убийства Елены Нещерет он использовал наградное оружие, полученное за участие в одной из чеченских кампаний.

Немецкие следователи обратились к российским официальным лицам с просьбой уточнить, продолжает ли Степанов отбывать срок в ИК-11. Запрос был оставлен российской стороной без ответа.

При этом берлинские следственные органы не исключают, что анонимное послание было отправлено с целью навести на ложный след. Связаться с автором письма им пока не удалось.

Напомним, что Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили был в российском розыске по подозрению в терроризме. По словам председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

Убийца Хангошвили приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадим Андреевич Соколов, с датой рождения 20 августа 1970 года. Такого человека не существует ни в одной базе, включая базу российских паспортов.