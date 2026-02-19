«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
У Великій Британії поліція затримала експринца Ендрю

Ендрю затримали у день його народження.

У Великій Британії поліція затримала експринца Ендрю
Експринц Ендрю
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії заарештували колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора за підозрою у зловживанні державною посадою.

Про це пишуть ВВС та The Telegraph.

Поліція розслідує заяви про те, що Маунтбеттен-Віндзор передав Епштейну конфіденційні документи, працюючи торговим посланником Великої Британії. Офіцери вже провели переговори зі спеціалістами Королівської прокуратури.

Правоохоронці приїхали до будинку Ендрю в Сандрінгемі в його 66 день народження. The Telegraph пише, шість поліцейських машин без розпізнавальних знаків та близько восьми поліцейських у цивільному прибули на Вуд-Фарм у маєтку Сандрінгем одразу після 8-ї ранку.

Поліція долини Темзи також підтвердила, що офіцери проводили обшук у будинку в Беркширі.

У заяві правоохоронців йдеться, що "у рамках розслідування заарештували чоловіка шістдесяти років з Норфолка за підозрою у зловживанні державною посадою та проводимо обшуки за адресами в Беркширі та Норфолку. Наразі чоловік перебуває під вартою поліції".

Помічник начальника поліції Олівер Райт сказав, що правоохоронці "після ретельної оцінки" розпочали розслідування неправомірних дій на державній посаді.

Столична поліція проводить початкові розслідування щодо співробітників королівської охорони Маунтбеттена-Віндзора, і щонайменше вісім інших служб оцінюють, чи варто розпочинати розслідування звинувачень, пов'язаних з Епштейном.

Окремо Маунтбеттена-Віндзора звинувачують у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре. Стверджується, що Епштейн відправив до Британії жінку 20 років для Маунтбеттена-Віндзора. Той заперечує ці звинувачення.

  • Нещодавно британський король Чарльз ІІІ вперше прокоментував можливе розслідування проти його брата Ендрю на основі документів справи Джеффрі Епштейна, що були оприлюднені міністерством юстиції США. Букінгемський палац офіційно заявив, що глава держави сприятиме поліції у слідчих діях.
  • Восени минулого року Ендрю позбавили усіх звань та привілеїв, включно з титулом принца.
﻿
