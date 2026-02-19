У Великій Британії поліція затримала експринца Ендрю

Ендрю затримали у день його народження.

У Великій Британії заарештували колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора за підозрою у зловживанні державною посадою.

Про це пишуть ВВС та The Telegraph.

Поліція розслідує заяви про те, що Маунтбеттен-Віндзор передав Епштейну конфіденційні документи, працюючи торговим посланником Великої Британії. Офіцери вже провели переговори зі спеціалістами Королівської прокуратури.

Правоохоронці приїхали до будинку Ендрю в Сандрінгемі в його 66 день народження. The Telegraph пише, шість поліцейських машин без розпізнавальних знаків та близько восьми поліцейських у цивільному прибули на Вуд-Фарм у маєтку Сандрінгем одразу після 8-ї ранку.

Поліція долини Темзи також підтвердила, що офіцери проводили обшук у будинку в Беркширі.

У заяві правоохоронців йдеться, що "у рамках розслідування заарештували чоловіка шістдесяти років з Норфолка за підозрою у зловживанні державною посадою та проводимо обшуки за адресами в Беркширі та Норфолку. Наразі чоловік перебуває під вартою поліції".

Помічник начальника поліції Олівер Райт сказав, що правоохоронці "після ретельної оцінки" розпочали розслідування неправомірних дій на державній посаді.

Столична поліція проводить початкові розслідування щодо співробітників королівської охорони Маунтбеттена-Віндзора, і щонайменше вісім інших служб оцінюють, чи варто розпочинати розслідування звинувачень, пов'язаних з Епштейном.

Окремо Маунтбеттена-Віндзора звинувачують у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре. Стверджується, що Епштейн відправив до Британії жінку 20 років для Маунтбеттена-Віндзора. Той заперечує ці звинувачення.