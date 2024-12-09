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Уночі ППО збила дві російські ракети та 18 "шахедів"

Загалом ворог запустив по Україні 37 ударних безпілотників.

Уночі ППО збила дві російські ракети та 18 "шахедів"
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 9 грудня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем, 37-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Про це повідомили Повітряні сили.

Станом на 08:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, один - в повітрі. Бойова робота триває. 

Через падіння збитих ворожих дронів на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

Нагадаємо, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО дипломати визначили системи протиповітряної оборони, які Україна може отримати у короткі терміни. Раніше Україна  передала партнерам список систем ППО, необхідних для захисту енергоооб'єктів.

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