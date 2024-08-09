Олімпіада-2024. День 14. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні українці змагатимуться за медалі у трьох видах спорту.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок після здобуття срібної медалі Олімпіади-2024.

14:30. Британець Тобі Робертс став олімпійським чемпіоном зі скелелазіння на трудність. Сорато Анраку з Японії завоював срібло, а Якоб Шуберт з Австралії – бронзу.

19 years old, first Games and already Olympic champion! 🇬🇧🥇

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19 ans, premiers Jeux et déjà champion Olympique ! 🇬🇧🥇#Paris2024 pic.twitter.com/Rt0eLUuVN5 — Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024

14:15. Брааааааааааавооооооооо!!!!! Людмила Лузан та Анастасія Рибачок фінішували другими у веслуванні на каное-двійках (500 метрів) та завоювали срібну медаль. Вони показали результат 1:54.30 хвилини.

14:05. Таааааааак! Ірина Коляденко пройшла до півфіналу змагань з вільної боротьби. У чвертьфіналі українка здолала болгарку Біляну Дудову (7:3)

13:45. Олександр Хоцянівський на старті змагань з греко-римської боротьби (125 кг) поступився Ген Петріашвілі.

13:35. Українки відібралися до фіналу змагань з командного багатоборства у художній гімнастиці, потрапивши до вісімки кращих.

13:30. Потужно почали українці сьогодні. Олексій Середа посів п’яту сходинку у кваліфікації стрибків у воду з 10-метрового трампліна. Він набрав 479.45 бала після шести стрибків.

13:00. Молодчинка! Ірина Коляденко перемогла монголку Орхон Пуревдордж (8:7) та пройшла до чвертьфіналу змагань з вільної боротьби (62 кг).

12:20. Збірна України – шоста за підсумками першої частини змагань з командного багатоборства у художній гімнастиці.

12:00. Людмила Лузан і Анастасія Рибачок пройшли до фіналу змагань з веслування на каное-двійках. Вони фінішували третіми. Чекаємо на фінал!

Вітаємо, друзі! Сьогодні у Парижі насичений день, але про все по черзі!