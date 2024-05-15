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Усик заявив, що в його команді перед боєм з Ф'юрі є професійні військові

Олександр прокоментував епізод із сутичкою батька Тайсона Ф'юрі та його помічника.

Усик заявив, що в його команді перед боєм з Ф'юрі є професійні військові
Олександр Усик
Фото: The Guardian

Українець Олександр Усик, який вже цієї суботи може стати першим за чверть століття абсолютним чемпіоном світу з боксу у суперважкому дивізіоні, заявив пресі у Саудівській Аравії, що в його команді є професійні військові. 

Як пише The Guardian, про це спорстмен розповів, коли його попросили прокоментувати епізод, що стався під час заходів, які передують бою з Тайсоном Ф'юрі. Батько британця вдарив головою члена команди Усика Станіслава Степчука, внаслідок чого сам отримав розсічення.

Усик назвав цю сутичку "поганою поведінкою з боку команди Ф'юрі" і нагадав британцеві, що "ми професійні атлети, а не вуличні бійці", а поєдинок "є важливою подією для Британії та України".

"Якщо він хотів дестабілізувати мою команду, це неможливо. Бо в мене є не лише професійні тренери, але й професійні солдати", - розповів українець. 

Він додав, що команда хотіла провчити Ф'юрі-старшого, проте Олександр їх зупинив, бо "потрібно пам'ятати про дисципліну". Для нього цей епізод "нічого не означає, це лише мотивація для моєї команди".

Бій Усик-Ф'юрі відбудеться 18 травня, на кону усі чемпіонські пояси у суперважкому дивізіоні.  

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