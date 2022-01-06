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Надаль піддав критиці Джоковича за його бажання брати участь у змаганнях невакцинованим

"Світ уже досить настраждався. Вакцинуйся".

Новак Джокович і Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович і Рафаель Надаль

Експерша ракетка світу, іспанець Рафаель Надаль висловив свою думку щодо скандальної ситуації навколо лідера світового рейтингу, серба Новака Джоковича, який прилетів до Австралії для участі у "мейджорі".

"Світ уже досить настраждався. Вакцинуйся. Якби він хотів, то зіграв би в Австралії без проблем. Але він ухвалив своє рішення. Усі мають право на це, але тоді будуть наслідки, чи не так?", – цитує слова Надаля у своєму Twitter журналіст Бен Ротенберг.

Нагадаємо, прикордонна служба Австралії затримала Джоковича в аеропорту Мельбурна через помилку, пов'язану з оформленням візи.

Тенісист перебував у ізольованому приміщенні аеропорту під наглядом поліції понад шість годин. Потім Новака перемістили до карантинного готелю.

Додамо, що Надаль та Джокович по 20 разів ставали переможцями турнірів "Великого шолома".

Григорій МухінГригорій Мухін
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