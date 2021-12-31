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Гравця "Манчестера Сіті" побили у його власному будинку на очах у родини та пограбували

Жоау Канслелу потрапив у неприємну історію.

Гравця "Манчестера Сіті" побили у його власному будинку на очах у родини та пограбували
Жоау Канселу
Фото: EPA/UPG

Напередодні ввечері захисник "Манчестер Сіті" Жоау Канселу зазнав нападу з боку чотирьох зловмисників, повідомляє eurosport.ru.

Невідомі залізли до гравця до будинку. Канселу спробував дати зловмисникам відсіч, але сили були не рівні.

У цей момент у будинку перебувала його родина. На щастя, ніхто з рідних гравців збірної Португалії не постраждав. У самого футболіста залишився шрам біля скроні та кілька ссадин під оком.

Канселу повідомив, що грабіжники відібрали у нього всі коштовності.

"На жаль, сьогодні на мене напали чотири боягузи, які завдали мені біль і намагалися нашкодити моїй родині. Ось що відбувається, коли ви чините опір.

Їм вдалося забрати всі коштовності та привести моє обличчя у такий стан. Не знаю, як існують такі підлі люди. Найважливішим для мене є моя родина, і, на щастя, з ними все гаразд", - написав Канселу на своїй сторінці у Twitter.

Клуб вже відреагував на події навколо свого гравця.

"Ми шоковані і вражені тим, що Жоау Канселу та його родина зазнали пограбування у своєму будинку. Більше того, Жоау серйозно постраждав.

Клуб висловлює підтримку Канселу та його рідним. Він уже допомагає поліції у розслідуванні цієї дуже серйозної справи", - йдеться у заяві пресслужби МС.

Канселу виступає у складі "містян" з 2019 року. Нинішнього сезону на його рахунку 26 зіграних матчів, три голи та сім асистів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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