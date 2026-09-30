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Четверо людей поранені внаслідок ворожих ударів по Броварах і району (оновлено)

У двох з них діагностували осколкові поранення. 

Четверо людей поранені внаслідок ворожих ударів по Броварах і району (оновлено)
Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

У Броварах та Броварському районі внаслідок ворожої атаки 30 вересня поранень зазнали четверо людей. Їм надають усю необхідну допомогу.

В двох потерпілих діагностовано осколкові поранення, діагноз у третього потерпілого встановлюють. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Згодом, близько 13:30, з'явилися дані про четвертого пораненого. 

«Чоловік отримав множинні осколкові поранення. Вся необхідна медична допомога надається. Також пошкоджено гаражне приміщення, два легкові автомобілі та фасад приватного житлового будинку», – йдеться у повідомленні.  

Сьогодні вранці росіяни атакували також Обухівський район. За даними ОВА, там загорівся супермаркет. Одна людина поранена.

Уночі в Вишгороді ворог убив дитину. Ще троє людей поранені. 

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