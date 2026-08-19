У Москві знову заявили про атаку безпілотників та припинення роботи аеропортів

Москва у ніч на 19 серпня знову стала ціллю для ударних безпілотників. Мер ворожої столиці Сергій Собянін повідомив про щонайменше 20 нібито збитих дронів.

"Росавіація" обмежила роботу аеропортів не лише поблизу Москви, але й біля інших міст. Зокрема у Ярославлі тамтешній губернатор розповів про перебої з рейсами на летовищі, а також перекриття руху наземного транспорту в московському напрямку.

Напередодні загальна кількість БПЛА, які атакували Москву, перевищила 600. Без електроенергії залишились тисячі користувачів та десятки об'єктів. Через невдалу роботу російської протиповітряної оборони були пошкоджені житлові будинки.