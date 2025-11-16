РФ завдала по Запорізькій обасті майже 770 ударів, є жертви

Надійшло 4 повідомлення про пошкодження житла та автомобілів.

278 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки та Рівнопілля.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Білогірʼя та Рівнопілля.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Тернуватому, Приморському, Гуляйполю, Залізничному та Косівцевому.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби російські окупанти здійснили 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок російського терору одна людина загинула, одна – дістала поранень.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies