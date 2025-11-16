РФ завдала по Запорізькій обасті майже 770 ударів, є жертви

Упродовж доби російські окупанти здійснили 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок російського терору одна людина загинула, одна – дістала поранень.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Тернуватому, Приморському, Гуляйполю, Залізничному та Косівцевому.
480 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Біленьке, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку та Рівнопілля.
5 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Білогірʼя та Рівнопілля.
278 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки та Рівнопілля.
Надійшло 4 повідомлення про пошкодження житла та автомобілів.