Росіяни атакують Київ БПЛА та ракетами (доповнюється)

Уночі 14 листопада росіяни атакують Київ ударними безпілотниками та ракетами. Повітряні Сили повідомляли про низку швидкісних цілей на столицю.

За словами мера Віталія Кличка, працювали сили протиповітряної оборони. Одразу в декількох районах міста пожежі у житлових багатоповерхових будинках та виклики медиків.

Госпіталізовано двох постраждалих від наслідків обстрілу.

За інформацією очевидців, у місті почалися перебої з електропостачанням.

Ворог використав аеробалістичні ракети "Кинджал", випущені з літаків МіГ-31К. Також була інформація про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря та балістичних ракет з Брянської області.