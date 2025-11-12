Кислиця: переговори з Росією припинені через відсутність прогресу

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив в інтерв’ю The Times, що переговори з Росією припинили через відсутність конкретних результатів.

За словами Кислиці, представники російської сторони під час зустрічей намагалися провокувати українську делегацію та відмовлялися домовлятися про реальні кроки для припинення війни.

За словами українського дипломата, на переговори у Стамбулі, які відбулися 16 травня, 2 червня та 23 липня, російська сторона приходила з досьє на кожного члена української делегації.

"Вони дуже добре знають минуле кожного з нас і іноді говорять провокаційні та неприємні речі", — зазначив дипломат.

За його словами, очільник російської делегації Володимир Мединський навіть заявляв українцям: "Росіяни вбивають росіян".

Кислиця додав, що українська сторона перед переговорами домовилася "дати росіянам говорити скільки забажають" і не реагувати на провокації. Проте, за його словами, Москва відмовлялася обговорювати будь-яке припинення вогню, крім двогодинного перемир’я для збору загиблих.

Дипломат також розповів, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у жовтні у Білому Домі українська делегація надала американським чиновникам докази того, що Росія їх вводить в оману.

Сергій Кислиця підкреслив, що Україна продовжуватиме наполягати на зустрічі президента Зеленського з Володимиром Путіним, адже у країнах із диктаторськими режимами важливо "мати справу безпосередньо з диктатором".