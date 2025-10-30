Росія масовано атакує енергетичну інфраструктуру України, в більшості регіонів – аварійні відключення

Російський нічний удар 30 жовтня знову спрямований на енергетичну інфраструктуру України. Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Вона закликала усіх залишатися в укриття і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Відновлювальні роботи розпочнуть коли дозволить ситуація.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках", – прокоментувала міністерка.

Укренерго оголосило про застосування аварійних відключень у більшості регіонів.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – закликали там.

У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення застосували в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській області.