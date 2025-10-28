Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоЖиття

Київська область почала опалювальний сезон у будинках

ОВА закликала берегти енергоресурси. 

Київська область почала опалювальний сезон у будинках
Київська ОВА повідомила про старт опалювального сезону
Фото: Київська ОВА в Telegram

З 28 жовтня Київська область починає опалювальний сезон у житловому фонді, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Підключення будинків відбуватиметься за заявками обслуговуючих організацій з урахуванням температурного показника та логіки ощадливого споживання.

Також стартує опалювальний сезон у соціальних закладах, які отримують тепло не з індивідуальних систем, а через центральну мережу. Калашник закликав мешканців області раціонально використовувати енергоресурси, оскільки Росія продовжує атаки. 

“Під час наради з представниками громад, підприємств теплопостачання та компанії «Нафтогаз Трейдинг» ми обговорили спільні дії для стабільного проходження опалювального сезону, зокрема в частині вчасних розрахунків за отриману послугу”, – додав Калашник. 

Київ про старт опалювального сезону в житлових будинках станом на 13 годину не повідомляв. Однак соціальна сфера підключена вже давно.

Президент Володимир Зеленський на вчорашній зустрічі з журналістами сказав, що загалом у громадах включити опалення планували з 28 жовтня.

Однак для старту опалювального сезону потрібно відповідне рішення місцевої влади, а ухвалюють його після того, як щонайменще три дні середня температура не перевищує 8 градусів тепла. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies