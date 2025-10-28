Київська область почала опалювальний сезон у будинках

З 28 жовтня Київська область починає опалювальний сезон у житловому фонді, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Підключення будинків відбуватиметься за заявками обслуговуючих організацій з урахуванням температурного показника та логіки ощадливого споживання.

Також стартує опалювальний сезон у соціальних закладах, які отримують тепло не з індивідуальних систем, а через центральну мережу. Калашник закликав мешканців області раціонально використовувати енергоресурси, оскільки Росія продовжує атаки.

“Під час наради з представниками громад, підприємств теплопостачання та компанії «Нафтогаз Трейдинг» ми обговорили спільні дії для стабільного проходження опалювального сезону, зокрема в частині вчасних розрахунків за отриману послугу”, – додав Калашник.

Київ про старт опалювального сезону в житлових будинках станом на 13 годину не повідомляв. Однак соціальна сфера підключена вже давно.

Президент Володимир Зеленський на вчорашній зустрічі з журналістами сказав, що загалом у громадах включити опалення планували з 28 жовтня.

Однак для старту опалювального сезону потрібно відповідне рішення місцевої влади, а ухвалюють його після того, як щонайменще три дні середня температура не перевищує 8 градусів тепла.