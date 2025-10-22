У ніч на 22 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. У столиці лунали вибухи, мер Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони. Спершу Росія застосувала балістику, потім – дрони і знову ракети.

Загинули двоє людей – в Дніпровському районі. Станом на 16:30, за даними Віталія Кличка, поранені 30 людей.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, з них п'ятеро – діти.

"Понад 10 госпіталізовані, з них 4 дитини", – розповів Ткаченко.

Жертвами є подружжя 66 і 69 років, уточнила столична поліція.

Фото: ДСНС України в Telegram Росія 22 жовтня атакувала Київ дронами і ракетами

Фото: ДСНС України в Telegram У Києві пошкоджені будинки в різних районах

Фото: ДСНС України в Telegram Унаслідок атаки в Києві є загиблі

У Дніпровському районі уламки дрона влучили в 16-поверховий будинок на рівні 6 поверху. Тут убиті двоє людей. За іншою адресою – падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого горіння, і вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку. Крім того, пошкоджено медичний заклад – повилітала частина вікон.

Печерський район: влучання у верхній поверх 20-поверхівки. Загоряння ліквідовано до прибуття рятувальників.

Дарницький район: влучання в багатоповерхівку. Горіли поверхи з 11 по 16 у 17-поверхівці. Постраждала жінка внаслідок падіння уламків на нежитлову будівлю. Влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару. Також уламки впали на гуртожиток. Окрім того, є загоряння на 3 поверсі багатоповерхівки. За попередніми даними, там поранені двоє людей, зокрема дитина.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки

У Солом'янському районі – падіння уламків на гаражі. Також тут пошкоджено адміністративну будівлю, розповіла поліція.

У Деснянському районі пошкоджено фасад 10-поверхівки, горіли авто і газова труба.

Станом на 7:14 атака по місту триває. Перші вибухи в столиці лунали близько 1 години ночі.