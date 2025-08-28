Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві унаслідок атаки РФ пошкоджені офіси "Української правди" і Радіо Свобода

Люди не постраждали.

Люди не постраждали.

У Києві унаслідок атаки РФ пошкоджені офіси "Української правди" і Радіо Свобода
Наслідки російської атаки
Фото: Радіо Свобода

У Києві унаслідок нічної атаки РФ постраждали офіси "Української правди" і Радіо Свобода.

Про це йдеться у повідомленнях "Української правди" та Радіо Свобода

Офіс "Української правди" пошкоджений, але постраждалих немає, і редакція продовжує роботу в штатному режимі. Там очікують оцінки масштабу пошкоджень. Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс видання.

Пошкоджений офіс унаслідок атаки
Фото: Українська правда
Пошкоджений офіс унаслідок атаки

Київський офіс Радіо свобода теж постраждав. Унаслідок атаки у редакції вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена деяка техніка. там зазначили, що на відео з камер спостереження, яке з’явилось у пабліках, видно, що вибухи поблизу офісу Радіо Свобода були наслідком прямих влучань двох ракет.

Боєприпаси влучили у цивільні споруди на короткій відстані від редакції.

Пошкоджений унаслідок обстрілу офіс
Фото: Радіо свобода
Пошкоджений унаслідок обстрілу офіс

  • У Києві внаслідок атаки вночі 28 серпня є загиблі та поранені. Станом на 12 годину було відомо про 15 жертв і 38 поранених. Серед жертв – четверо неповнолітніх.
