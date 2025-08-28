У Києві унаслідок атаки РФ пошкоджені офіси "Української правди" і Радіо Свобода

У Києві унаслідок нічної атаки РФ постраждали офіси "Української правди" і Радіо Свобода.
Про це йдеться у повідомленнях "Української правди" та Радіо Свобода.
Офіс "Української правди" пошкоджений, але постраждалих немає, і редакція продовжує роботу в штатному режимі. Там очікують оцінки масштабу пошкоджень. Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс видання.
Київський офіс Радіо свобода теж постраждав. Унаслідок атаки у редакції вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена деяка техніка. там зазначили, що на відео з камер спостереження, яке з’явилось у пабліках, видно, що вибухи поблизу офісу Радіо Свобода були наслідком прямих влучань двох ракет.
Боєприпаси влучили у цивільні споруди на короткій відстані від редакції.
- У Києві внаслідок атаки вночі 28 серпня є загиблі та поранені. Станом на 12 годину було відомо про 15 жертв і 38 поранених. Серед жертв – четверо неповнолітніх.