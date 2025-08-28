У Києві унаслідок атаки РФ пошкоджені офіси "Української правди" і Радіо Свобода

Люди не постраждали.

У Києві унаслідок нічної атаки РФ постраждали офіси "Української правди" і Радіо Свобода.

Про це йдеться у повідомленнях "Української правди" та Радіо Свобода.

Офіс "Української правди" пошкоджений, але постраждалих немає, і редакція продовжує роботу в штатному режимі. Там очікують оцінки масштабу пошкоджень. Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс видання.

Фото: Українська правда Пошкоджений офіс унаслідок атаки

Київський офіс Радіо свобода теж постраждав. Унаслідок атаки у редакції вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена деяка техніка. там зазначили, що на відео з камер спостереження, яке з’явилось у пабліках, видно, що вибухи поблизу офісу Радіо Свобода були наслідком прямих влучань двох ракет.

Боєприпаси влучили у цивільні споруди на короткій відстані від редакції.

Фото: Радіо свобода Пошкоджений унаслідок обстрілу офіс