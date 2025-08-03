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Кількість жертв внаслідок російського удару по Краматорську зросла

Відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку.

Кількість жертв внаслідок російського удару по Краматорську зросла
Фото: ДСНС України

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Краматорську 31 липня зросла до чотирьох, ще 13 людей зазнали поранень.

Про це повідомили у ДСНС.

"Краматорськ: 31 липня ворожа армія завдала цинічного удару по середмістю. Внаслідок атаки загинуло щонайменше чотири особи, з яких тіло однієї особи рятувальники деблокували з-під завалів, ще 13 людей отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа. 

Рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², повністю ліквідовано.

  • 31 липня росіяни завдали прицільного удару по п’ятиповерхівці. Зруйнували вщент половину будинку. Одразу було відомо про 3 загиблих та 11 поранених. 
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