Кількість жертв внаслідок російського удару по Краматорську зросла

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Краматорську 31 липня зросла до чотирьох, ще 13 людей зазнали поранень.

Про це повідомили у ДСНС.

"Краматорськ: 31 липня ворожа армія завдала цинічного удару по середмістю. Внаслідок атаки загинуло щонайменше чотири особи, з яких тіло однієї особи рятувальники деблокували з-під завалів, ще 13 людей отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа.

Рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², повністю ліквідовано.