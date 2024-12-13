Росія здійснює ракетну атаку

Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. За даними Повітряних сил, ворог випустив декілька груп ракет.

Деякі ворожі цілі змінюють напрямок. Крім того, ворог підняв у небо літак МіГ-31К.

"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали Повітряні сили.

Ракети загрожують населеним пунктам у різних регіонах, зокрема й західних. Повітряні сили попереджали про курс ворожих засобів ураження на Стрий, Івано-Франківську область та інші.

Серед запущених ракет були й балістичні "Кинджали". Зокрема, така ракета летіла на Закарпатську область.