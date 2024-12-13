Росія здійснює ракетну атаку

Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. За даними Повітряних сил, ворог випустив декілька груп ракет.
Деякі ворожі цілі змінюють напрямок. Крім того, ворог підняв у небо літак МіГ-31К.
"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали Повітряні сили.
Ракети загрожують населеним пунктам у різних регіонах, зокрема й західних. Повітряні сили попереджали про курс ворожих засобів ураження на Стрий, Івано-Франківську область та інші.
Серед запущених ракет були й балістичні "Кинджали". Зокрема, така ракета летіла на Закарпатську область.
- Близько 6 години росіяни атакували Харківський район. А вночі вдарили "шахедом" по будинку в Харкові.
- Напередодні росіяни влаштували багатогодинну атаку дронами. Вибухи лунали, зокрема, в Києві.
- Днями посольство США знову застерегло своїх громадян в Україні у зв'язку з підвищеною небезпекою російської атаки.