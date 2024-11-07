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У столиці через обстріл загорілася багатоповерхівка, є пошкодження в різних районах (оновлено)

БпЛА влучив у верхні поверхи будинку.

У столиці через обстріл загорілася багатоповерхівка, є пошкодження в різних районах (оновлено)
ілюстративне фото

Київ під ранок 7 листопада знову зазнав атаки дронами. Станом на 6:48 відомо про падіння уламків у Печерському, Голосіївському, Солом'янському районах.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ворожого ударного безпілотника у верхні поверхи висотного будинку у Печерському районі столиці. Через атаку спалахнула пожежа, людей з будівлі почали евакуювати. 

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що після пожежі на 33 поверсі на площі 50 м.кв. сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34 технічного поверху. Попередньо потерпілих немає. 

Раніше цієї ночі пошкодження зазнав житловий будинок у Голосіївському районі. Там пошкоджено квартиру. Також у тому районі у гаражному кооперативі спалахнула пожежа. 

"Внаслідок атаки російських безпілотників по Києву ще в двох районах зафіксовано падіння уламків – в Оболонському та Соломʼянському. В Оболонському – попередьно на верхньому поверсі бізнес-центру виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила. В Соломʼянському районі уламки впали на територію промислового підприємства", – йдеться у повідомленні КМВА.

Також у Солом'янському районі уламки впали на медичний центр. 

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