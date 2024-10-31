У Києві впали уламки дронів. Є загоряння (оновлено)

За попередніми даними, минулося без потерпілих.

У Подільському районі Києва на відкритій місцевості впали уламки дронів. На відкритій місцевості загорілася трава, а в двох двоповерхових будинках і адміністративній будівлі пошкоджено вікна.

Також є інформація про пошкодження високовольтної лінії передач. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Внаслідок падіння уламків в Подільському районі, на відкритій місцевості виникло загорання трав’яного настилу на площі приблизно 50 м. кв. Ведеться робота по ліквідації пожежі", – сказав він.

Загалом за жовтень столиця зазнала 20 повітряних атак. А за 31 день повітряну тривогу не оголошували лише раз. Голова КМВА закликав містян ходити в укриття.