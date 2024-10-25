Російські дрони атакували Київ: КМВА повідомляє про пожежу в будинку у Солом’янському районі

Увечері 25 жовтня Росія атакувала дронами Київ.

Як повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Попко, внаслідок атаки у Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі.

«Інформація уточнюється. Оперативні підрозділи слідують на місце», - зазначив Попко.

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив про влучання ворожого безпілотника.

"У Соломʼянському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці", - додав Кличко.

Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах, повідомив очільник Києва.