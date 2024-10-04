Сили оборони вразили базу ППМ у Воронезькій області

Сили оборони вдарили по нафтобазі в Воронезькій області

Уночі 4 жовтня Сили оборони вдарили по складу ППМ окупантів у Воронезькій області. Йдеться про базу "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна.

Про ураження повідомили в Генеральному штабі. Там додали, що російська ППО намагалася збити ударні засоби, але є щонайменше одне влучання.

"Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання. Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.