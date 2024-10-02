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Росіяни атакували Харків КАБами, 10 поранених (оновлено)

Удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. 

Росіяни атакували Харків КАБами, 10 поранених (оновлено)
Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС Харківщини

Ввечері 2 жовтня росіяни атакували Харків КАБами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Оновлено 00:55 Ігор Терехов повідомив, що організовано евакуацію мешканців будинку, в який влучив КАБ, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. 

Усім бажаючим буде надано місця у гуртожитках міста. 

Внаслідок вибуху вибиті сотні шибок, від електрики відключили пʼять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити. 

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Відомо про 10 постраждалих, серед яких трирічна дитина.

Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС Харківщини
Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року

Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС Харківщини
Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року

Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року
Фото: ДСНС Харківщини
Наслідки влучання КАБ у будинок в Харкові 2 жовтня 2024 року

“Попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районам. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється”, - написав Терехов.

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Пізніше він додав, що удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. 

Інформація щодо жертв збирається.

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