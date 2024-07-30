Сторожа київської поліклініки, який не впустив людей в укриття, засудили на 4 роки

Його визнали винним у залишенні в небезпеці, що призвело до смерті трьох людей.

Деснянський районний суд Києва визнав колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна винним у залишенні у небезпеці, що призвело до смерті трьох людей. Йому призначено 4 роки тюремного покарання.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Прокурором у суді доведено, що охоронець КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» під час оголошення сигналу «повітряна тривога» в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя. Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами РФ спричинили загибель трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання", - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі також зазначили, що "обвинувачений своєї вини не визнав, і у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся".

"Під час судового розгляду постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відчинив двері укриття (не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей). Врешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям та він не був зобов’язаний відкривати до нього двері", - заявили в прокуратурі.

Сторона обвинувачення просила для Мошкіна позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців.

Адвокат просив виправдати Мошкіна, і пояснював, що все відбулося дуже швидко і той просто не встиг відчинити двері в укриття.

На даний час прокурори вивчають вирок суду щодо підстав для його оскарження.

Загибель трьох людей через зачинене укриття в Києві