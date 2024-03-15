Загиблі внаслідок обстрілу Одеси

Унаслідок російської ракетної атаки в Одесі загинули 20 людей, зокрема фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Станом на 17:05 було відомо про 73 поранених.

Дані про загиблих і поранених повідомив голова ОДА Олег Кіпер, Офіс генерального прокурора і голова МВС

"На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого", – сказав міністр внутрішніх справ.

Фото: Одеська обласна прокуратура Загиблий медик на місці трагедії

"Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба", – спершу повідомив голова ОВА.

За словами Кіпера, понад 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих, ще близько сотні людей стоїть у чергах біля пунктів прийому.

Фото: ДСНС На місці обстрілу Одеси

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа.

Рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник.

Фото: ДСНС

Удар також пошкодив десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

На місці працюють 50 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків обстрілів Одеси

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків обстрілів Одеси

Фото: Одеська обласна прокуратура Перша допомога постраждалим внаслідок обстрілів Одеси

Фото: ДСНС Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Фото: ДСНС Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Фото: Одеська міська прокуратура Загиблі внаслідок обстрілу Одеси

Фото: Одеська міська прокуратура Наслідки обстрілу Одеси

Фото: Одеська обласна прокуратура Швидка пошкоджена внаслідок обстрілів Одеси

Фото: ДСНС Рятувальник на місці обстрілу

Фото: ДСНС Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Фото: Одеська обласна прокуратура Наслідки обстрілів Одеси

Фото: Одеська обласна прокуратура Наслідки обстрілів Одеси

Фото: Одеська обласна прокуратура Пошкоджена пожежне авто на місці обстрілу в Одесі

Фото: Одеська міська прокуратура Пошкоджене авто рятуваньників в Одесі

Фото: Одеська міська прокуратура Наслідки обстрілу Одеси

Як повідомлялося, сьогодні росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.