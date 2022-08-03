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У Харкові вночі прогриміли два вибухи

Перший вибух зафіксовано у Холодногірському районі міста.

У Харкові вночі прогриміли два вибухи
Фото: скрін

У Харкові вночі 3 серпня прогрміли два вибухи. Попередньо жертв немає.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“03:55 та о 03:56 Харків почув два вибухи”, – написав він у Телеграмі.

У першому випадку зафіксовано приліт у Холодногірський район міста. Попередньо обійшлося без жертв та пожежі. 

За другим місцем влучання ДСНС уточнює інформацію.

Нагадаємо, у Харкові вночі 31 липня пролунала серія вибухів через ворожі обстріли. Влучання були в Немишлянський район. Горіло обладнання та готова поліграфічна продукція. Зафіксовані удари ракетно-зенітним комплексом С-300.

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