У Харкові вночі прогриміли два вибухи

У Харкові вночі 3 серпня прогрміли два вибухи. Попередньо жертв немає.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
“03:55 та о 03:56 Харків почув два вибухи”, – написав він у Телеграмі.
У першому випадку зафіксовано приліт у Холодногірський район міста. Попередньо обійшлося без жертв та пожежі.
За другим місцем влучання ДСНС уточнює інформацію.
Нагадаємо, у Харкові вночі 31 липня пролунала серія вибухів через ворожі обстріли. Влучання були в Немишлянський район. Горіло обладнання та готова поліграфічна продукція. Зафіксовані удари ракетно-зенітним комплексом С-300.