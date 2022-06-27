У порт Бердянська зайшло російське вантажне судно
У порт Бердянська зайшло російське вантажне судно
​У Києві ракета влучила в житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
​У Києві ракета влучила в житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
Вибухи біля Черкас: загинув залізничник
Вибухи біля Черкас: загинув залізничник
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети
Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов
Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов
Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ
Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Вибухи біля Черкас: одна людина загинула (оновлено)
Вибухи біля Черкас: одна людина загинула (оновлено)
​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок обстрілу Кременчука загинуло дві людини, 20 - поранено

9 людей у важкому стані.

Внаслідок обстрілу Кременчука загинуло дві людини, 20 - поранено
Фото: twitter/Alona Minenko

Внаслідок влучання російської ракети у торговельно-розважальний центр Кременчука загинули дві людини і ще 20 поранено. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

За словами Тимошенка, 9 людей знаходяться у важкому стані.

Наразі рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре обстріляли Кременчук. Ракетний центр прийшовся на торговельний центр. За словами президента Володимира Зеленського, в торговельному центрі на момент влучання перебувало близько тисячі людей.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також