Внаслідок влучання російської ракети у торговельно-розважальний центр Кременчука загинули дві людини і ще 20 поранено. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

За словами Тимошенка, 9 людей знаходяться у важкому стані.

Наразі рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре обстріляли Кременчук. Ракетний центр прийшовся на торговельний центр. За словами президента Володимира Зеленського, в торговельному центрі на момент влучання перебувало близько тисячі людей.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС