Російські війська обстрілюють Запорізьку АЕС. Про це повідомив представник пресслужби станції Андрій Туз у відео, що оприлюднив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Техніка РФ веде вогонь по Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно припинити вогонь через загрозу яденої небезпеки".

Андрій Туз також зазначив, що в результаті обстрілів на ЗАЕС почалася пожежа. Також мер Енергодара зазначив, що вночі на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. ЗСУ тримають оборону, але є постраждалі.

Директор електростанції та основний корпус співробітників — на робочому місці.

Оновлення, 02:50: Голова українського МЗС Дмитро Кулеба закликав Росію негайно припинити обстріли і дозволити пожежникам загасити пожежу.

Оновлення, 02:27. За інформацією прес-служби Офісу президента, обстріл здійснюють 100 одиниць російської військової техніки.

Оновлення: 02:15. У телеграм-каналі Енергоатому повідомили, що внаслідок обстрілів влучили в енергоблок.

"Влучили в перший енергоблок АЕС, рятувальники не можуть почати ліквідацію пожежі, адже обстріли тривають. Інформації про порушення радіаційного фону поки немає, заявив представник пресслужби станції Андрій Туз", — цитує Суспільне.

Пряма трансляція з ЗАЕС:

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що колона російської техніки рухається у напрямку АЕС в Енергодарі.