Фото: Олександр Рудоманов

У столиці у суботу, 2 жовтня розпочався об’єднаний “Марш за Київ”, до якого мають долучитися понад 40 громадських організацій та міських ініціатив.

Наразі участь у ньому беруть 1000 активістів, повідомив кореспондент Lb.ua.

Марш почався о 14:00 на площі Конституції, біля Верховної Ради. Звідти колони вирушать вулицею Шовковичною до Офісу Президента, а звідти – до КМДА.

О 16:20 під КМДА організатори зачитають вимоги Маршу. Серед них: зупинка забудовного насильства над містом, реформа транспорту та мобільності, повернення Києву самоврядування і районних рад з бюджетом та повноваженнями, чиста воду і повітря та новий Генплан.

“Такі вимоги обрані як компроміс між тим, що системно впливає на місто; тим, чого вимагають місцеві ініціативи і тим, чим найбільше незадоволені жителі. Люди в різних колонах вимагали припинити варварську вирубку дерев і викошування трави, припинити зноси історичних будівель, тротуари без ям і майданчики для вигулу собак, громадські вбиральні і соціальне житло, лавки на вулицях і все те, що зробить місто комфортним”, – йдеться у повідомленні активістів.

Марш є громадянською позапартійною подією, на ньому заборонені будь-які прапори, згадки партій і прізвищ.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов