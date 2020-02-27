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​Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом"

Презентация телеканала состоится в понедельник, 2 марта, в 15:00.

​Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом"
Фото: tsn.ua

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" и начнет вещание 1 или 2 марта 2020 года.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на три источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.

По словам источников, дизайн логотипа нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами - как «Дом» и как «Дім».

Говорят, что название нового канала утверждал президент Владимир Зеленский.

Презентация телеканала состоится в понедельник, 2 марта, в 15:00.

Напомним, 12 января телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций, с 13 января программы выходят в записи. Планировалось, что 15 февраля вместо UATV должен начать вещание новый государственный развлекательно-информационный канал для временно оккупированных территорий, который будет вещать на украинском и русском языках и показывать развлекательный контент и собственные новости.

Позже министр Владимир Бородянский сообщил, что новый канал начнет вещание 1 марта 2020 года. Его бюджет будет превышать 400 млн гривен. Консультантами телеканала стали ведущие "112 Украина" Владимир Полуев и Анна Степанец.

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