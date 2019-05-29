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НАБУ опровергло проведение обысков в Ассоциации футбола (исправлено)

Никого из сотрудников не задерживали.

НАБУ опровергло проведение обысков в Ассоциации футбола (исправлено)
Фото: MatchDay

Национальное антикоррупционное бюро опровергло проведение обысков в офисе Украинской ассоциации футбола. Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Информация не соответствует действительности, таких обысков не проводили", - сказано в сообщении.

Информацию об обысках опровергли также и в пресс-службе УАФ.

Ранее сегодня агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила, что сотрудники НАБУ провели обыск в здании Украинской ассоциации футбола (бывшей Федерации футбола Украины). В ходе обыска якобы были изъяты футбольные мячи и алкоголь.

Согласно сообщению, обыск проводился в рамках расследования дела о разворовывании госсредств при закупке искусственных футбольных полей. Обыск состоялся в мае, точную дату источник не назвал.

Напомним, ранее Генпрокуратура получила доступ к документам ФФУ по делу о закупке искусственных футбольных полей. НАБУ открыло производство в отношении главы ассоциации Андрея Павелко после публикации журналистского расследования.

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