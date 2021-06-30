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“LB.ua є унікальним майданчиком оперативного реагування. Аби так було й надалі, його треба підтримати”

Ми зібрали аргументи людей, які підтримують нас самі та радять робити це іншим.

Як ви знаєте, 24 червня LB.ua запустив кампанію з фандрайзингу як найбільш прийнятної моделі розвитку. За цей тиждень ми отримали першу хвилю підтримки, зокрема публічної. Нижче ми зібрали аргументи людей, які підтримали нас і написали про це у соціальних мережах. 

Як на мене, дуже крута й актуальна ініціатива. ЗМІ мають бути відкритими. Вони мають контролюватися читачами. Інакше кому вони потрібні? Підтримую.

Жадан Сергій Вікторович, Український поет, прозаїк, эсеїст, перекладач

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“Хочеш знати про важливі події в ООН про роботу Постійного представництва України при ООН, аналіз, інтерв’ю - читай LB.UA…

Ми можемо не з усім погодитися, щось підтримати, дещо заперечити, але завжди цінуємо інтерес і бажання краще зрозуміти і поінформувати читача про нашу роботу”, - зазначив постійний представник в ООН Сергій Кислиця.

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Перефразовуючи відому фразу про тих, хто не годує власну армію, годує чужі, скажу: якщо ми не підтримуємо свою українську незалежну журналістику, то прирікаємо себе на споживання пропаганди, фейків і стаємо слабшими у інформаційній війні, яку Росія і антиукраїнські сили ведуть проти нас.

Маркарова Оксана Сергіївна , Надзвичайний і повноважний посол України в США

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“В Україні не так багато якісних ЗМІ, в публікаціях яких присутня думка, аналіз та ексклюзив. І де є автори, фанати професії рівня Соні Кошкіної!

У світі ТікТоку та швидких пліток підтримати медіа, що зробило собі ім‘я завдяки якісній журналістиці точно потрібно. Підтримую LB.ua і вам раджу!” - написав Олександр Саєнко, колишній міністр Кабінету міністрів часів Володимира Гройсмана.

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Його думку поділяє й ексзаступниця голови Офісу президента, член Наглядової ради НАК “Нафтогаз” Юлія Ковалів:

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Засновник фонду “Повернись живим” Віталій Дейнега вважає незалежну журналістику тотожною національній безпеці. 

“Колись у Павла Казаріна був хороший текст про те, що ті, хто платять журналістам, і визначають редакційну політику. Тому питання нашої ж безпеки – це питання незалежних медіа.

Я уже давно донейчу чи купую підписку у кількох українських медіа (навіть якщо читаю не їх).

Просто тому, що перед російськими танками до нас прийшли російські журналісти і їх прихвостні всередині країни. І якщо цю музику замовлятимемо не ми – її замовлять наші вороги.

Сьогодні День Народження прекрасних Лівий Берег - LB.UA. Їх я люблю не тільки за якісні матеріали (зі свіжого дуже рекомендую інтерв’ю Зеркаль та Коболєва щодо «плівок Медведчука»). Я їх люблю за те, що вони у самий розпал війни ставили наші матеріали, навіть коли вони «не мали новинної цінності», на відміну від частини своїх «дуже ліберальних» колег, які нам казали, що вони не «дошка оголошень». А LB брали матеріали, багато і це допомагало (в першу чергу не нам). І за таке треба бути вдячним.

Я знаю, що вся редакція: ті, хто уже пішов, і ті, хто ще прийде, завжди дуже лояльно і тепло ставилися до “Повернись живим” та старалися нам допомагати. Тому допоможіть їм і ви регулярним платежем будь-якого розміру, як це роблю я.

А ще я іноді пишу для них колонки. І маю інфу, що мінімум одну з них читав один з наших президентів”, - написав Дейнега.

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“Репутация точно не продаётся. Стране нужна качественная журналистика, такая, как, например, у LB.ua”.

Філатов Борис Альбертович, Міський голова Дніпра

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Одразу кілька профільних експертів відзначили розділ “Культура” на LB.ua:

“Десь із рік тому я писала, що культурний відділ Лівий Берег - LB.UA для мене - приклад візійної журналістики, коли говорять не тільки про нагальне, але й про важливе. Як і всі стратегічно важливі медіа, Лівий берег потребує підтримки своїх читачів. Зізнаюся, що я ще не підтримала, але планую зробити це до кінця доби) Впевнена, що і вам варто, бо всім нам потрібен справжній аналіз, а не тільки клікабельні заголовки”, - директорка “Мистецького Арсеналу” Олеся Островська-Люта.

“Коли потрібно вголос сказати щось дуже важливе про культуру, підняти гостре питання, достукатися до сотень однодумців, почути експертну думку, - LB є унікальним майданчиком оперативного реагування. Аби так було і надалі, його треба підтримати”, - мистецтвознавиця, кураторка та співзасновниця Аукціонного дому «Корнерс» Ольга Сагайдак.

"В мене на думці, що відділ культури ЛБ давно довів, що це дуже класне місце", - викладачка ОНУ ім. Мечникова, професорка кафедри філософії, екскураторка, співкураторка проєкту культури пам'яті «Минуле/Майбутнє/Мистецтво» Оксана Довгополова.

"Я люблю і шаную відділ культури Лівий Берег - LB.UA, бо culture friggin' matters. Завдяки команді ЛБ у нас є тексти, рефлексії, інтерв'ю і розвідки, які роблять роботу в культурі видимою, значущою, осмисленою. А якісну журналістику треба підтримувати. Тому сам це роблю і вас запрошую - кожен внесок важливий", - зазначив генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

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Видання LB.ua - одне з небагатьох серед топових загальнонаціональних ЗМІ, яке якісно висвітлює церковну тематику. Тому не гріх буде тут долучитися до кампанії.

Кирило Говорун, Вчений-богослов, професор університету Лойола-Мерімаунт, науковий співробітник Єльського і Колумбійського університетів.

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Мандрівник, засновник ком’юніті “OneLife” Артемій Сурін вважає фандрайзинг непростим, але сміливим й крутим кроком:

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