Украина 2 апреля провела успешное испытание ракетного комплекса "Нептун".

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Второе успешное испытание. В акватории Черного моря на полигоне «Алибей» ракетный комплекс «Нептун» успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты «Нептун» составляет до 100 км", - говорится в фейсбуке Данилова.

Напомним, что береговой противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" разрабатывается конструкторским бюро "Луч".

Боеприпасом для украинского "Нептуна" выступает новейшая крылатая ракета Р-360, которая способна поражать надводные и надземные цели на расстоянии более 300 км.