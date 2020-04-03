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​Украина успешно испытала ракетный комплекс "Нептун"

Новый тип оружия планируют взять на вооружение украинской армии.

​Украина успешно испытала ракетный комплекс "Нептун"
Фото: пресс-служба президента

Украина 2 апреля провела успешное испытание ракетного комплекса "Нептун".

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Второе успешное испытание. В акватории Черного моря на полигоне «Алибей» ракетный комплекс «Нептун» успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты «Нептун» составляет до 100 км", - говорится в фейсбуке Данилова.

Напомним, что береговой противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" разрабатывается конструкторским бюро "Луч".

Боеприпасом для украинского "Нептуна" выступает новейшая крылатая ракета Р-360, которая способна поражать надводные и надземные цели на расстоянии более 300 км.

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