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Второй раз в истории Украины звание генерала присвоено женщине

Сотрудница СБУ стала генерал-майором.

Второй раз в истории Украины звание генерала присвоено женщине
Фото: ssu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора заместительнице начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлии Лапутиной.

Об этом говорится в указе №119/2020 от 25 марта.

В сообщении пресс-службы СБУ отмечается, что Лапутина стала второй женщиной в Украине, которая удостоилась генеральского звания.

"Настоящий боевой офицер. Человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии", - так охарактеризовали генерал-майора в СБУ.

Напомним, что первой женщиной-генералом в Украине в октябре 2018 года стала начальница Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.

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