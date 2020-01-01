В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Витренко считает оправданным отказ от иска к "Газпрому" на $12 млрд
Витренко считает оправданным отказ от иска к "Газпрому" на $12 млрд
Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет (обновлено)
Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет (обновлено)
Ненужная передышка
Ненужная передышка
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
ГлавнаяПолитика

"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского

Оппозиционные каналы повторили прошлогодний финт "1+1".

Телеканалы "Прямой" и "Пятый" показали новогоднее поздравление бывшего президента Петра Порошенко вместо ролика, записанного нынешним главой государства Владимиром Зеленским.

"В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности" никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломаешь", - сказал в своем поздравлении Порошенко.

"Что придает оптимизма, это в первую очередь запас оптимизма тех изменений, которые украинцы осуществили в течение пяти лет. Пошатнуть его оказалось не так просто. Во-вторых, миллионы небезразличных идей демонстрируют свою гражданскую позицию. Наша команда чувствует эту поддержку. Она вдохновляет и окрыляет. Мы вместе обороняем наши цели: и перспективу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, и язык, и веру, и армию", - сказал бывший президент.

Выступление Зеленского пошло в эфире уже после боя курантов, точно так же, как в прошлом году поступил телеканал "1+1" Игоря Коломойского.

Тогда в эфир телеканала сначала пустили поздравление Зеленского, в котором он объявил о решении идти в президенты и только потом - поздравление президента Порошенко.

Напомним, что телеканал "Пятый" принадлежит Порошенко, а "Прямой" де-юре контролируется Владимиром Макеенко, но открыто поддерживает Порошенко и его партию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также