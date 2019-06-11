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"Европейская Солидарность". Список кандидатов в народные депутаты

Первая десятка избирательного списка партии Европейская Солидарность на парламентских выборах-2019:

1. Петр Порошенко – пятый президент Украины, лидер политсилы.

2. Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины 8 созыва.

3. Ирина Геращенко – вице-спикер парламента.

4. Михаил Забродский – военный, генерал-лейтенант, командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Герой Украины.

5. София Федина – активистка Евромайдана, певица.

6. Мустафа Джемилев – диссидент, правозащитник, проводник крымскотатарского национального движения.

7. Яна Зинкевич – командир медицинского батальона "Госпитальеры", ветеранка.

8. Олег Синютка – бывший председатель Львовской облгосадминистрации.

9. Ахтем Чийгоз – политзаключенный, украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

10. Иванна Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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