Администрация Президента опровергла заявление пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко об аренде оборудования для ситуационной комнаты. Об этом сказано в ответе Администрации на запрос агентства "Украинские новости".

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - сказано в ответе.

Фото: Украинские новости

Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи. На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.

Таким образом АП подтвердила заявление бывшего замглавы АП Дмитрия Шимкива о том, что это оборудование никуда не исчезало и не вывозилось.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации Президента исчезли. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения оборудования.