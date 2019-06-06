Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17
В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17
Рейтинг "Слуги народа" приближается к 50%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" приближается к 50%, - опрос
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона
В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
ГлавнаяПолитика

Техника из ситуационной комнаты осталась в АП и находится на учете Госуправления делами

Версия об аренде оборудования не подтвердилась.

Администрация Президента опровергла заявление пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко об аренде оборудования для ситуационной комнаты. Об этом сказано в ответе Администрации на запрос агентства "Украинские новости".

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - сказано в ответе.

Фото: Украинские новости

Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи. На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.

Таким образом АП подтвердила заявление бывшего замглавы АП Дмитрия Шимкива о том, что это оборудование никуда не исчезало и не вывозилось.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации Президента исчезли. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения оборудования.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также