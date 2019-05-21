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Экс-глава СБУ Хорошковский вернулся в Украину, - СМИ

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

Экс-глава СБУ Хорошковский вернулся в Украину, - СМИ
Валерий Хорошковский
Фото: job-sbu.org

Бывший глава Службы безопасности Украины и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который выехал из страны в 2012 году, вернулся в Украину.

Об этом сообщают "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый")

Журналисты, со ссылкой на трех независимых источников, сообщили, что Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Он также занимал должности министра экономики в правительстве Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности за президентства Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он проживал в Монако. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьером Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в украинскую политику и баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду. Группа  депутатов пыталась снять его с регистрации из-за отсутствия в стране в течение двух лет. Суд в этом им отказал, но Хорошковский депутатом так и не стал, потому что "Сильная Украина" не набрала необходимое количество голосов.

Напомним, ранее Lb.ua стало известно из собственных источников в СБУ о том, что к возвращению на работу в Службу безопасности Украины могут вернуться кадры Хорошковского. В частности - генерал Андрей Кмита, занимавший во времена руководства СБУ Хорошковским должность главы Департамента контрразведывательной защиты экономики.

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