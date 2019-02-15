На собрании выберут членов в Совет правосудия и Квалификационную комиссию судей.

Фото: unba.org.ua

Во Львовской области начался съезд адвокатов. Об этом сообщает журналист LB.ua.

На съезд прибыл 181 делегат из 25 регионов Украины. Они планируют в течении двух дней (15-16 февраля) избрать двух членов Высшего совета правосудия и одного члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Фото: unba.org.ua

Среди кандидатов в ВСП - два действующих члена ВСП Павел Гречковский и Алексей Маловацкий, а также адвокаты Евгений Огарков, Наталья Алпатьева и Тарас Будзей.

В адвокатских кругах распространяются слухи, что Гречковский и Маловацкий имеют большие шансы переизбраться в ВСП.

Фото: unba.org.ua

Гречковский был избран в Высший совет юстиции, который был реформирован в Высший совет правосудия, от съезда адвокатов, Маловацкий - от парламента по квоте Блока Петра Порошенко.

В октябре прошлого года Шевченковский районный суд Киева признал невиновными Гречковского и арбитражного управляющего Минюста Олега Шкляра. Их обвиняли в попытке мошеннического завладения средствами в особо крупных размерах, а именно - 500 тыс. долларов.

Как известно, согласно Закону "О Высшем совете правосудия", один член ВСП не может два срока занимать эту должность. Очевидно, действующие члены ВСП ссылаются на то, что были избраны в ВСЮ, а значит могут претендовать в ВСП.

В ВККС от адвокатов претендуют двое кандидатов: Александр Дроздов и Сергей Гаргач.

Дроздов, которого также называют вероятным претендентом на пост члена ВККС, является председателем Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. По информации СМИ, он представлял в суде интересы Михаила Добкина и Геннадия Кернеса

Съезд адвокатов проходит в горнолыжном селе Плавья Сколевского района Львовской области.

Напомним, 48 депутатов Верховной Рады обратились в Конституционный Суд по поводу процедуры избрания нового состава Высшего совета правосудия. В частности, депутаты просят суд растолковать положения ч.5 ст. 131 Конституции Украины, которая запрещает избрание одного и того же лица в состав ВСП два срока подряд.

Член Высшего совета правосудия Андрей Бойко в интервью LB.ua заявил, что правовых оснований для повторного избрания членов ВСП нет.