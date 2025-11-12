Полтавщина втратила здатність отримувати електроенергію з об’єднаної української енергосистеми

Це сталося після російських обстрілів 8 листопада.

«Полтаваобленерго» повідомило про форс-мажорні обставини за договорами розподілу електроенергії через ранкові обстріли регіону 8 листопада.

Про це йдеться на сайті компанії.

Через бойові дії підприємство втратило можливість отримувати електроенергію з об’єднаної енергетичної системи, зокрема належної якості. Це, у свою чергу, унеможливило виконання зобов’язань за діючими договорами у встановлені строки та відповідно до стандартів якості.

«У зв’язку з цим термін виконання зобов’язань оператора системи розподілу відкладається на час дії форс-мажорних обставин — до усунення пошкоджень в енергосистемі та відновлення електричних мереж», — ідеться в офіційному повідомленні.