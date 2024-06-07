"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
ГоловнаЕкономікаДержава

Київ залучить 30 млн євро від Німеччини на реконструкцію електропідстанції на Львівщині

Загалом у Фонді підтримки енергетики акумулювали вже 500 млн євро, за які закуповують обладнання. 

Київ залучить 30 млн євро від Німеччини на реконструкцію електропідстанції на Львівщині
Державний банк Німеччини
Фото: EPA/UPG

Кабмін ухвалив рішення залучити ще 30 млн євро від державного банку Німеччини (KfW).

Про це на засіданні уряду 7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти скерують на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області. "Це підвищить стійкість нашої енергосистеми та покращить її інтеграцію з європейською", - додав глава уряду.

Шмигаль також повідомив, що загалом у Фонді підтримки енергетики акумулювали вже 500 млн євро, за які закуповують обладнання. 

  • Цього тижня Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали меморандум на підтримку енергосектору України на 300 млн євро. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies