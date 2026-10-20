«Мир для Ніни» покажуть в основній програмі мексиканського фестивалю документального кіно   

Документальний фільм Жанни Довгич “Мир для Ніни” бере участь в основній конкурсній програмі одного із провідних фестивалів документального кіно в Мексиці DocsMX, що проходить 22-31 жовтня в Мехіко.

Покази відбудуться 25 і 26 жовтня в Мехіко. Жанна Довгич представить стрічку особисто, повідомляє Український інститут.

Згідно з описом, «Мир для Ніни» — документальний фільм про матір, яка намагається здобути справедливість. Її син Ігор Брановицький був одним із останніх захисників Донецького аеропорту. У 2015 році він був закатований і страчений російськими найманцями під час перебування в полоні.

Переживаючи втрату, Ніна починає наполегливо шукати правду та справедливість. Вона зустрічається зі свідками й побратимами сина, намагаючись відтворити його останні години та домогтися відповідальності за злочин.

Жанна Довгич — українська документальна режисерка, продюсерка та журналістка, чия робота зосереджена на людських історіях, сформованих досвідом війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Жанна долучилася до фронтової журналістики. Нині вона продовжує розвивати документальні та журналістські проєкти, що висвітлюють людський вимір сучасної історії України. Жанна є членкинею Української кіноакадемії та Європейської асоціації документалістів (DAE). Серед її фільмів: «Мир для Ніни» (2026), «Вперед, у 90-ті» (2021), «Миколаїв. Хроніки протесту» (2019), «Вихідний» (2018), «Під мостом» (2013), «Дім з химерами» (2013)

DocsMX (Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México) – це один із найважливіших міжнародних фестивалів документального кіно в Латинській Америці. Він був заснований у 2006 році в місті Мехіко (Мексика) і діє як постійна платформа для розвитку кіно неігрового жанру.